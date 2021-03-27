قوات الاحتلال تعتدي على شاب قرب حاجز الجلمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال اليوم السبت على شاب فلسطيني خلال تواجده قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين ثم اعتقلته عدة ساعات وأفرجت عنه لاحقا.



وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز اعتدوا على الشاب سامح القط من مدينة جنين.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشاب القط بعد اعتقاله، وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج.



وسبق أن أصيب الشاب القط قبل سنوات برصاص قوات الاحتلال في قدمه خلال اقتحامها مدينة جنين.



يشار الى أن قوات الاحتلال تلاحق المواطنين الذين يقتربون من منطقة الحاجز ما يتسبب بمعاناة للسكان.



وشهد الحاجز خلال السنوات الأخيرة العديد من عمليات الإعدام التي طالت الشبان والفتية، ففي عام2015 ومع بداية انتفاضة القدس أعدم الاحتلال أربعة فتية تواجدوا بالقرب من الحاجز، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على الجنود.