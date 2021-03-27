جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد خالد نوفل في راس كركر

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رام الله - دنيا الوطن

شيّع المواطنون عصر اليوم السبت، جثمان الشهيد خالد ماهر نوفل في مسقط رأسه بلدة رأس كركر غرب رام الله.



وسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة جثمان الشهيد نوفل على حاجز نعلين برام الله بعد أسابيع من احتجازه في الثلاجات.



وانطلقت مراسم تشييع الشهيد نوفل من مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، وتوجهت في مسيرة مركبات نحو مسقط رأسه، حيث كان في استقباله مئات المواطنين.



وودعت والدة الشهيد وشقيقاته وأقربائه جثمانه بالدموع والزغاريد، والدعاء له بالرحمة والقبول.



وجابت مسيرة راجلة شوارع البلدة متوجهة إلى المقبرة حيث ووري جثمان الشهيد الثرى، وسط هتافات لمواصلة المقاومة والكفاح ضد الاحتلال ومستوطنيه، والثأر لدماء الشهداء.