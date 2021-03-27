الاحتلال يعتقل شابًا ويعتدي عليه قرب باب الحديد في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا قرب باب الحديد، أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد الترهوني أثناء مروره عند باب الحديد، واعتدت عليه بالضرب.