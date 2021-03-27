توضيح من التجمع الوطني للمستقلين حول مرشحيه بالانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد التجمع الوطني للمستقلين أن القائمة التي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجموعة من الاسماء المقترحة من اعضاءه وبعض الشخصيات المستقلة ضمن مشاركة جبهة وطنية عريضة مع حركة فتح.



وقال التجمع: إنه "لا ينوي خوض الانتخابات بقائمة مستقلة لغاية الان".