الأسماء.. الداخلية بغزة تعلن عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين (29 مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها في جميع المحافظات.وطالبت الهيئة، في تصريح لها، نشر على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الإثنين بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.