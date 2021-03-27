مصرع شاب بحادث سير ذاتي في اريحا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (20 عاما) من محافظة سلفيت، مصرعه في حادث انقلاب ذاتي لمركبته في منطقة العوجا شمال مدينة اريحا



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطه ان شابا اخر اصيب بالحادث تم نقله للمستشفى وصفت جراحه بالمتوسطه فيما واضاف ان خبراء السير باشروا بفتح تحقيق في الحادث وابلغت النيابه العامة لاستكمال الاجراءات القانونيه اللازمه حسب الاصول، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني