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غرق قارب يقل مسؤولين بالسودان وأنباء عن خمسة مفقودين

غرق قارب يقل مسؤولين بالسودان وأنباء عن خمسة مفقودين
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر رسمية سودانية، اليوم السبت، أن قاربا يقل مسؤولين سودانيين غرق صباح السبت، في محلية حلفا شمال البلاد، بسبب الأحوال المناخية السيئة في المنطقة.

وأبرز من كانوا على متن القارب، مدير الشرطة ومدير جهاز الأمن بمحلية حلفا، وأفراد حراسة وأشخاص آخرون، حيث أفاد مكتب والية الولاية الشمالية ان عدد من كانوا على أقارب 12 شخصا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان القارب متجها من مدينة حلفا بالضفة الشرقية لبحيرة النوبة إلى أرقين بالضفة الغربية للبحيرة، لاستقبال وزير الداخلية والبنى التحتية ومدير الجمارك. 

وأشارت المصادر إلى أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية وسط أنباء عن غرق 5 أشخاص، من ضمنهم مدير عام الشرطة بمحلية حلفا.

وذكر مكتب والية الولاية الشمالية أن خمسة من ركاب الركاب لم يتم العثور عليهم بمن فيهم القبطان. ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانوا أمواتا أم أحياء.

ونفى مكتب والية الولاية الشمالية الأنباء عن العثور على جثثهم، وقال إنها "ليست صحيحة أبدًا". وأشار إلى أن كل الناجين أسعفوا للمستشفى وحالتهم جيدة وخرجوا منها.

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