الاحتلال يرفض السماح لحسين الشيخ بزيارة الأسير مروان البرغوثي بسجن (هداريم)

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل رفضت السماح، لحسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، مرة أخرى في زنزانته بسجن (هداريم).



وكان حسين الشيخ قد التقى الأسير مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع، في سجن هداريم؛ لبحث ملف الانتخابات العامة الفلسطينية، وذلك بعد أن سمحت سلطات الاحتلال له بالزيارة.