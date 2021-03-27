رئيس متابعة العزل المنزلي: 5042 مصاباً نشطاُ يخضعون حالياً للعزل المنزلي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد معتصم صلاح، رئيس متابعة العزل المنزلي في قطاع غزة، أن الفرق الطبية نفذت 16 ألف زيارة للمصابين المعزولين منزلياً منذ تشكيل لجنة العزل المنزلي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لافتا إلى أن هذه الزيارات استفاد منها 23 ألف مصاب، و67 ألف مخالط.



وأشار صلاح في تصريح له، مساء اليوم السبت، إلى أن 5042 مصاباً نشطاً، يخضعون حاليا للعزل المنزلي، لافتا إلى أن المصابين في العزل المنزلي بلغت 96.4% من إجمالي الإصابات النشطة.



وقال: "خلال الأسبوعين الماضيين تم تحويل 210 مرضى من العزل المنزلي الى المستشفيات؛ لمزيد من المتابعة الصحية، منوها في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات الصحية الأهلية (كاريتاس- اتحاد لجان العمل الصحي - الاغاثة الطبية) تساند وتشارك وزارة الصحة في متابعة المصابين المعزولين منزليا لتخفيف الضغط على المستشفيات.



وأضاف صلاح: "نوصى جميع المصابين بالالتزام باجراءات السلامة و الوقاية و عزل أنفسهم عن باقي أفراد الأسرة خاصة كبار السن و اصحاب الامراض و المناعة الضعيفة و الالتزام بارتداء الكمامة بشكل صحيح، متابعا بقوله: "كما نوصيهم بعدم التردد بالذهاب الى المستشفى في حال الشعور بضيق في التنفس".