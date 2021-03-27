ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم

احتجاجات عارمة في ميانمار

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن وسائل إعلام محلية، إعلانها، عن ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين بمسيرات مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار اليوم السبت إلى 93 قتيلاً.



وفي رسالة متلفزة، في وقت متأخر أمس الجمعة، حذر المجلس العسكري المحتجين من رميهم بالرصاص في الرأس والظهر، إذا ما واصلوا المظاهرات المناهضة للانقلاب.



وقبل اليوم السبت، قتل ما لا يقل عن 328 متظاهرا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقا لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار"، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



ومطلع شباط /فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس مينت، والمستشارة سوتشي.



وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.