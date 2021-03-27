دولي

ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم

ميانمار: المجلس العسكري ينفذ مجزرة راح ضحيتها 93 متظاهراً اليوم
احتجاجات عارمة في ميانمار
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن وسائل إعلام محلية، إعلانها، عن ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين بمسيرات مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار اليوم السبت إلى 93 قتيلاً.

وفي رسالة متلفزة، في وقت متأخر أمس الجمعة، حذر المجلس العسكري المحتجين من رميهم بالرصاص في الرأس والظهر، إذا ما واصلوا المظاهرات المناهضة للانقلاب.

وقبل اليوم السبت، قتل ما لا يقل عن 328 متظاهرا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقا لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار"، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

ومطلع شباط /فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس مينت، والمستشارة سوتشي.

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.

أخبار ذات صلة

ألمانيا: الموجة الثالثة لجائحة (كورونا) قد تكون &#34;الأسوأ&#34;

ألمانيا: الموجة الثالثة لجائحة (كورونا) قد تكون "الأسوأ"

واشنطن: انسحاب قواتنا من أفغانستان في مايو صعب

واشنطن: انسحاب قواتنا من أفغانستان في مايو صعب

بدءاً من الثلاثاء.. إسرائيل تعلن فتح معبر طابا لهذه الفئات فقط

بدءاً من الثلاثاء.. إسرائيل تعلن فتح معبر طابا لهذه الفئات فقط

البرازيل تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس (كورونا)

البرازيل تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس (كورونا)

روحاني: واشنطن تواصل إرهابها الاقتصادي وعقوباتها تعرقل مسار شراء لقاحات (كورونا)

روحاني: واشنطن تواصل إرهابها الاقتصادي وعقوباتها تعرقل مسار شراء لقاحات (كورونا)

إسرائيل: مأزق كبير تفضي إليه الانتخابات واتصالات حثيثة في الحلبة السياسية

إسرائيل: مأزق كبير تفضي إليه الانتخابات واتصالات حثيثة في الحلبة السياسية

(كورونا) بالعالم: نحو مليونين و780 ألف وفاة و126 مليونا و708 آلاف اصابة

(كورونا) بالعالم: نحو مليونين و780 ألف وفاة و126 مليونا و708 آلاف اصابة

شاهد: مصرع خمسة أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

شاهد: مصرع خمسة أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح القنوات الدبلوماسية مع فلسطين

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح القنوات الدبلوماسية مع فلسطين

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

عضو بالكونغرس الأميركي: ندين الانتهاكات الاسرائيلية وسنفعّل دور الادارة الجديدة لدعم حقوق الفلسطينيين

عضو بالكونغرس الأميركي: ندين الانتهاكات الاسرائيلية وسنفعّل دور الادارة الجديدة لدعم حقوق الفلسطينيين

جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

منوعات

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

عربي

السيسي يوجه بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حادث سوهاج ورواتب ثابتة للمصابين

السيسي يوجه بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حادث سوهاج ورواتب ثابتة للمصابين

رئيس الوزراء المصري: نواجه حادثاً استثنائيا في قناة السويس وطلبنا الاستعانة بخبرات أجنبية

رئيس الوزراء المصري: نواجه حادثاً استثنائيا في قناة السويس وطلبنا الاستعانة بخبرات أجنبية

السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية