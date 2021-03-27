مع تزايد الإصابات اليومية.. طالع الخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع ليوم السبت

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع.وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أنها أجرت 2800 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة ثلاث حالات وفاة، و605 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 62070 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5232 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 56240 حالة.