السيسي يوجه بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حادث سوهاج ورواتب ثابتة للمصابين

قالت وزيرة الصحة المصرية، د.هالة زايد، إن حصيلة حادث تصادم قطاري سوهاج، بصعيد مصر، 19 وفاة و 185 إصابة.



وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بصرف تعويضات لأهالي ضحايا حادث سوهاج ورواتب ثابتة للمصابين.



وقدم وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، اعتذارا عن حادث قطاري سوهاج، معربا "عن خالص تعازيه لأسر وضحايا الحادث".



وقال كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي: "أعتذر عن حادث قطاري سوهاج..ربنا يقدرنا على عدم تكراره".



وأضاف: "أعرب عن اعتذاري وأسفي عن هذا الحادث الأليم، وربنا يقدرنا على عدم تكراره"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت خطة لتطوير السكك الحديد، موضحا أن هناك 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير القطاع.



رام الله - دنيا الوطن