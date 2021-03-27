مصر: أكثر من 200 سفينة عالقة على طرفي قناة السويس بالبحرين الأحمر والمتوسط

وعلقت مقدمة السفينة على ضفة القناة، فيما علق جزء من مؤخرتها على الضفة الثانية من القناة، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة الملاحة بشكل كامل.



والسفينة العالقة كانت متجهة إلى مدينة روتردام الهولندية، محملة بأكثر من 220 ألف طن من البضائع، ويبلغ طولها 400 متر، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات بالعالم.



ويوم الأربعاء، بدأت هيئة قناة السويس محاولات تعويم السفينة عبر 8 قاطرات، ونجحت في تعويم الجزء الخلفي، بحلول ظهر ذلك اليوم.



وأعلنت الهيئة، استئناف الملاحة بالممر المائي بعبور قافلة سفن الشمال القادمة من البحر المتوسط، لكنها استقرت بمنطقة البحيرات الكبرى، بسبب عدم قدرة الطواقم على تعويم جزء السفينة الأمامي.



يوم الخميس، أعلن رئيس الهيئة، أسامة ربيع، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات.



وبرر ربيع استئناف حركة الملاحة بالقناة، الأربعاء، بناء على التوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.



واستعانت شركة "إيفرجرين" المستأجرة للسفينة العالقة، بشركة "SMIT" الهولندية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري.



وقالت هيئة القناة، إن الشركة الهولندية أشادت بالإجراءات التي اتخذتها لتعويم السفينة الجانحة، وذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الهيئة.



يوم أمس الجمعة، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، استعداد بلاده لتقديم المساعدة، في إعادة تعويم السفينة الجانحة بالقناة.



ورحبت الهيئة في بيان، بعروض المساعدة الدولية في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة، بما في ذلك عرض تركيا وآخر من الولايات المتحدة.



وأعلنت الهيئة، تجريف نحو 87% من الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، من إجمالي تجريف 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.



وقالت الهيئة، إنها بدأت "مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، بعد انتهاء أعمال تجريف الرمال المحيطة بمقدمة السفينة".



وتعتزم الهيئة، المطالبة بتعويضات من سفينة الحاويات، بعد تسببها في تعطيل الحركة الملاحية بالقناة، بحسب تصريحات متلفزة لرئيسها ربيع.



رام الله - دنيا الوطنباءت بالفشل، جميع محاولات تعويم سفينة الحاويات العملاقة "ايفرجرين" الجانحة بقناة السويس، لغاية اللحظة.وأظهرت خرائط موقع "vesselfinder" المتتبع لحركة الملاحة البحرية، اليوم السبت، أن أكثر من 200 سفينة عالقة على طرفي القناة في البحرين الأحمر والمتوسط.كما أظهرت تحرك ناقلات أخرى باتجاه منطقة "رأس الرجاء الصالح" في جنوب إفريقيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وكان حاملة الحاويات المسجلة في بنما والمملوكة لشركة يابانية وتستأجرها شركة تايوانية واجهت صباح الثلاثاء الماضي، طقسا عاصفا أثناء السفر شمالا على قناة السويس من الصين إلى هولندا.