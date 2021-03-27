ألمانيا: الموجة الثالثة لجائحة (كورونا) قد تكون "الأسوأ"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض من أن الموجة الثالثة من وباء (كورونا) في البلاد يمكن أن تصبح الأسوأ لغاية الآن، موصياً بعدم السفر خلال عطلة عيد القيامة.



وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، في برلين: "هناك إشارات واضحة جداً على أن هذه الموجة يمكن أن تكون أسوأ من الموجات السابقة. علينا أن نكون مستعدين لأن المزيد من الناس سيصابون بمضاعفات خطيرة من المرض مجدداً، وأن العبء سيزيد بشدة على المستشفيات، وأن العديد من الناس سيموتون أيضاً"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



من جهته حذر وزير الصحة الألماني، ينس شبان من أنه إذا استمرت حالات الإصابة في الازدياد دون رادع، فإن النظام الصحي في ألمانيا قد يصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى في شهر نيسان/ أبريل المقبل.



وبالنسبة لحملة التطعيم، قال شبان اليوم في برلين إن مجموع الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن بلغ أكثر من 12 مليون جرعة، مشيراً إلى أن أكثر من 10% من السكان في ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من التطعيم المضاد لفيروس (كورونا).



وأضاف شبان أنه من المتوقع إعطاء 15 مليون جرعة خلال نيسان/أبريل المقبل وحده، موضحاً أن هذا سيكون أكثر مما تم تلقيحه في الربع الأول من العام بأكمله، وقال: "هذا يوضح كيف يمكن لحملة التطعيم أن تكتسب زخماً".