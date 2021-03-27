سلامة معروف: الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي (كورونا) ستبقى قيد التقييم





وأشار في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأنه سيتم متابعة الأمر من الجهات المختصة واتخاذ إجراءات بحق المؤسسات المخالفة.



وقال: إن المؤسسات الحكومية ومباحث (كورونا) بدأت في ظل ارتفاع الإصابات بتشديد إجراءات الرقابة على معايير الأمن والسلامة في المؤسسات والمرافق العامة، والعمل ضمن البرتوكولات الصحية، بالمرافق وتم الإعلان عن سلساة إجراءات منها الإغلاق الليلي الذي يبدأ اليوم الساعة 9مساء.



وشدد معروف على أن هذه الإجراءات ستبقى قيد التقييم و"إن وجدنا نجاحها وأثرها على الحالة الوبائية سنتوقف عندها، وإن وجدنا ارتفاعاً آخر بأعداد الإصابات سيتم إقرار إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة المواطنين، والتزام المواطنين هو الأساس والضمانة في مواجهة الوباء.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم السبت، إن الإغلاق الليلي سيشمل وقف حركة المركبات والمواطنين وإغلاق كافة المنشآت والمرافق باستثناء الصيدليات.