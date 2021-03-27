رئيس الوزراء المصري: نواجه حادثاً استثنائيا في قناة السويس وطلبنا الاستعانة بخبرات أجنبية

جانب توضيحي من أزمة قناة السويس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده تسعى لإعادة حركة الملاحة في قناة السويس، في أقرب فرصة، لافتاً إلى أن حكومته تستعين بخبرات أجنبية في هذا الشأن.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة القاهرة، بأن حكومته تواجه حادثاً استثنائيا في قناة السويس، و"سنعرض كل التفاصيل المتعلقة به اليوم".



في سياق آخر، قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن 19وفاة و185 إصابة، حصيلة حادثة تصادم قطاري سوهاج.



وشدد وزير النقل المصري، على أن النائب العام سيعلن عن نتائج تحقيق حادث قطار سوهاج.