"الداخلية" بغزة تصدر بياناً بشأن بدء سريان قرار الإغلاق الليلي





ووفق بيان للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن القرار يشمل منع حركة المواطنين والمركبات، وإغلاق المنشآت كافة باستثناء الصيدليات فقط.



وأكدت على تطبيق قرار منع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الشعبية، والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا يتجاوز مائة شخص، واتباع احتياطات السلامة الشخصية والعامة.



وقالت في البيان: "حيث ستقوم الشرطة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".



وشددت على أن استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) يدق ناقوس الخطر، ويحتّم على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، على بدء سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل الساعة 9:00 مساء اليوم.