شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تصدر بياناً بشأن بدء سريان قرار الإغلاق الليلي

"الداخلية" بغزة تصدر بياناً بشأن بدء سريان قرار الإغلاق الليلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، على بدء سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل الساعة 9:00 مساء اليوم.

ووفق بيان للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن القرار يشمل منع حركة المواطنين والمركبات، وإغلاق المنشآت كافة باستثناء الصيدليات فقط.

وأكدت على تطبيق قرار منع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الشعبية، والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا يتجاوز مائة شخص، واتباع احتياطات السلامة الشخصية والعامة.

وقالت في البيان: "حيث ستقوم الشرطة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وشددت على أن استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) يدق ناقوس الخطر، ويحتّم على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم.

أخبار ذات صلة

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

فيديو.. ثابت يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن المسيرة التعليمية بظل (كورونا) وامتحانات الثانوية العامة

فيديو.. ثابت يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن المسيرة التعليمية بظل (كورونا) وامتحانات الثانوية العامة

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح القنوات الدبلوماسية مع فلسطين

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح القنوات الدبلوماسية مع فلسطين

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

عباس زكي: غزة روح (فتح) وقائمة الحركة تتزين بسيدة تُشبه الخنساء

عباس زكي: غزة روح (فتح) وقائمة الحركة تتزين بسيدة تُشبه الخنساء

منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

الداخلية بغزة: الاغلاق الليلي سيبدأ مساء اليوم وسنتخذ إجراءات إضافية حال ارتفاع الإصابات

الداخلية بغزة: الاغلاق الليلي سيبدأ مساء اليوم وسنتخذ إجراءات إضافية حال ارتفاع الإصابات

فتوح يعزي بضحايا حادث تصادم القطارين بمصر

فتوح يعزي بضحايا حادث تصادم القطارين بمصر

استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية

استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية

&#34;المرور&#34; بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

"المرور" بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

غزة: كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

غزة: كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: إسرائيل تقوض فرص السلام بفوز نتنياهو بالانتخابات

"العربية الفلسطينية": إسرائيل تقوض فرص السلام بفوز نتنياهو بالانتخابات

منوعات

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

عربي

السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فيديو: بعد ساعات فاجعة القطارين.. انهيار مبنى في مصر وسقوط قتلى وجرحى

فيديو: بعد ساعات فاجعة القطارين.. انهيار مبنى في مصر وسقوط قتلى وجرحى

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف