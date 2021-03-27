شؤون فلسطينية

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات
خاص دنيا الوطن
أكد مسؤول حركة المبادرة الوطنية بقطاع غزة الدكتور عائد ياغي، اليوم السبت، أنهم سيقومون خلال الساعات القادمة بتقديم طلب الترشح لخوض الانتخابات التشريعية.

وقال ياغي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "تستعدُ المبادرة الوطنية لتقديم قائمتها الخاصة التي تشمل كافة محافظات الوطن، وفيها فئات وشرائح مجتمعية واسعة".

وأوضح أن الشباب سيكونون حاضرين بنسبة كبيرة في القائمة، إضافةً لحضور المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأسر الشهداء، وممثلين عن الأسرى والمحررين".

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