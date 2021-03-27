ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

أكد مسؤول حركة المبادرة الوطنية بقطاع غزة الدكتور عائد ياغي، اليوم السبت، أنهم سيقومون خلال الساعات القادمة بتقديم طلب الترشح لخوض الانتخابات التشريعية.





وقال ياغي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "تستعدُ المبادرة الوطنية لتقديم قائمتها الخاصة التي تشمل كافة محافظات الوطن، وفيها فئات وشرائح مجتمعية واسعة".





خاص دنيا الوطنوأوضح أن الشباب سيكونون حاضرين بنسبة كبيرة في القائمة، إضافةً لحضور المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأسر الشهداء، وممثلين عن الأسرى والمحررين".