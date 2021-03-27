منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

رحب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بإعلان الممثلة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن مساء الخميس دعم بلادها 15 مليون دولار لدولة فلسطين كمساعدات انسانية، مشيرا الى أن هذه خطوة يمكن البناء عليها لتقديم المزيد من المساعدات خاصة فيما يتعلق بإعادة المساعدات الأمريكية لوكالة الاونروا.



كما شدد منصور في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت على أهمية دعوة المندوبة الأمريكية بعدم القيام بأية خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين على قاعدة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك رفض الاستيطان والضم والانتهاكات الاخرى.



وبين منصور أن جلسة الأمن نددت من خلال مداخلات المتحدثين بعدم التزام اسرائيل بتنفيذ قرار 2334 الداعي لوقف الاستيطان باعتباره غير قانوني ويقوض عملية السلام.



وأضاف منصور أن المداخلات ركزت أيضا على تفعيل دول الرباعية الدولية ودعم المقترح الذي يدعو الى اجتماع الرباعية الدولية على مستوى وزاري وأن يكون موسع بهدف التحضير والتهيئة لفتح أبواب لتطبيق مبادرة السيد الرئيس حول المؤتمر الدولي للسلام.