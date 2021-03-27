شؤون فلسطينية

الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم وصول اللقاح الصيني المضاد لفيروس (كورونا)، يوم الاثنين المقبل، بالإضافة لوصول لقاحات (استرازينيكا) الأسبوع الجاري، من موازنة الصحة بالإضافة لتتابع وصول لقاحات اخرى خلال الفترة المقبلة من بينها اللقاح الروسي لاستكمال تطعيم المواطنين التي وصلت الى 31 الف.

وأضاف الشخرة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت،  الى ان بعض المحافظات انهت تطعيم كبار السن لما فوق 70 عاما وانه سيتم البدء قريبا بتطعيم الفئة العمرية لما فوق 65 عاما داعيا المواطنين للتسجيل عبر منصة الصحة و سيتم الاتصال بالأشخاص الذين يستوفون المعايير للتطعيم منعا للاكتظاظ .

وفي ما يتعلق بالوضع الوبائي في فلسطين قال الشخرة إنه ما زال صعب وخطير جدا مع وجود 69 مريضا على اجهزة التنفس الصناعي و 205 مرضى في العناية الفائقة وهو رقم غير مسبوق طوال فترة انتشار الفيروس في فلسطين

وبين الشخرة ان انخفاض أعداد الإصابات يعود لإضراب القطاع الصحي وأنه لن يتم اليوم وغدا سحب عينات في مراكز كورونا مطالبا نقابة الأطباء بعدم ادخال ملف كووونا في الإضرابات والجلوس مع الحكومة لحل الإشكاليات لخطورة الوضع الوبائي و تقديم الرعاية الصحية للمصابين في المستشفيات.

أخبار ذات صلة

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر بياناً بشأن بدء سريان قرار الإغلاق الليلي

"الداخلية" بغزة تصدر بياناً بشأن بدء سريان قرار الإغلاق الليلي

فيديو.. ثابت يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن المسيرة التعليمية بظل (كورونا) وامتحانات الثانوية العامة

فيديو.. ثابت يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن المسيرة التعليمية بظل (كورونا) وامتحانات الثانوية العامة

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح القنوات الدبلوماسية مع فلسطين

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن ستعيد فتح القنوات الدبلوماسية مع فلسطين

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

ياغي: المبادرة الوطنية تُقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية خلال ساعات

عباس زكي: غزة روح (فتح) وقائمة الحركة تتزين بسيدة تُشبه الخنساء

عباس زكي: غزة روح (فتح) وقائمة الحركة تتزين بسيدة تُشبه الخنساء

منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

منصور: قرار أمريكا بدعم خزينة فلسطين يمكن البناء عليها لاعادة الدعم المالي لـ(أونروا)

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

العمل الطلابي التقدمية: نرفض قرار الجامعة الإسلامية باعتماد مجلس طلبة بنظام التزكية

جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

الداخلية بغزة: الاغلاق الليلي سيبدأ مساء اليوم وسنتخذ إجراءات إضافية حال ارتفاع الإصابات

الداخلية بغزة: الاغلاق الليلي سيبدأ مساء اليوم وسنتخذ إجراءات إضافية حال ارتفاع الإصابات

فتوح يعزي بضحايا حادث تصادم القطارين بمصر

فتوح يعزي بضحايا حادث تصادم القطارين بمصر

استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية

استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية

&#34;المرور&#34; بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

"المرور" بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

غزة: كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

غزة: كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: إسرائيل تقوض فرص السلام بفوز نتنياهو بالانتخابات

"العربية الفلسطينية": إسرائيل تقوض فرص السلام بفوز نتنياهو بالانتخابات

منوعات

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

الموت يفجع ديانا كرازون بأقرب الناس

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بعد طلاقها.. هل تعرضت زارا البلوشي للضرب ؟

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: بسمة بوسيل باطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. لن تتعرف عليها

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم تكشف عن ثروتها.. هل أصبحت مليونيرة ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: تاتو رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل.. أين وضعته ؟

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: بعد التنمر على وزنها.. كيف كانت سعاد سلمان قبل زيادة الوزن

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

شاهد: نادين الراسي تشدّ شعر هبة نور.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

عربي

السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فيديو: بعد ساعات فاجعة القطارين.. انهيار مبنى في مصر وسقوط قتلى وجرحى

فيديو: بعد ساعات فاجعة القطارين.. انهيار مبنى في مصر وسقوط قتلى وجرحى

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف