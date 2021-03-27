الشخرة: اللقاحات ستصل تباعاً لفلسطين الاثنين ومنها 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم وصول اللقاح الصيني المضاد لفيروس (كورونا)، يوم الاثنين المقبل، بالإضافة لوصول لقاحات (استرازينيكا) الأسبوع الجاري، من موازنة الصحة بالإضافة لتتابع وصول لقاحات اخرى خلال الفترة المقبلة من بينها اللقاح الروسي لاستكمال تطعيم المواطنين التي وصلت الى 31 الف.



وأضاف الشخرة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، الى ان بعض المحافظات انهت تطعيم كبار السن لما فوق 70 عاما وانه سيتم البدء قريبا بتطعيم الفئة العمرية لما فوق 65 عاما داعيا المواطنين للتسجيل عبر منصة الصحة و سيتم الاتصال بالأشخاص الذين يستوفون المعايير للتطعيم منعا للاكتظاظ .



وفي ما يتعلق بالوضع الوبائي في فلسطين قال الشخرة إنه ما زال صعب وخطير جدا مع وجود 69 مريضا على اجهزة التنفس الصناعي و 205 مرضى في العناية الفائقة وهو رقم غير مسبوق طوال فترة انتشار الفيروس في فلسطين



وبين الشخرة ان انخفاض أعداد الإصابات يعود لإضراب القطاع الصحي وأنه لن يتم اليوم وغدا سحب عينات في مراكز كورونا مطالبا نقابة الأطباء بعدم ادخال ملف كووونا في الإضرابات والجلوس مع الحكومة لحل الإشكاليات لخطورة الوضع الوبائي و تقديم الرعاية الصحية للمصابين في المستشفيات.