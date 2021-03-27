طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، صباح اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح لها، نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الخامسة والسادسة من الكشف السابق رقم (2021/9)، مطالبة المسافرين التواجد غداً الساعة 8 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وفي السياق، أوضحت الهيئة، أن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/10)، غداً الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وقالت: "إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم"، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.