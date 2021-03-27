جايكا اليابانية تقدم منحة أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا- لتعزيز جهود وزارة الصحة الفلسطينية في مكافحة تفشي وباء (كورونا)، قامت جايكا بتقديم منحة طارئة شملت أدوية ومستهلكات طبية لصالح مستشفيات قطاع غزة.



حيث شملت هذه المنحة على أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والتي تخص المرضى الأكثر تأثراً بمرض (كورونا) من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك تقديم مستهلكات طبية لحماية الطواقم الطبية من العدوى شملت معقمات ومعدات حماية شخصية .



ومن جهته قام الدكتور فتحي أبو وردة – مستشار وزيرة الصحة خلال حضوره واستلامه للمنحة بتقديم الشكر العميق للحكومة اليابانية والشعب الياباني و جايكا اليابانية على الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني.



حيث اكد على اهمية توقيت هذه المنحة والتي جاءت في الوقت المناسب في ظل النقص الشديد في ادوية الامراض المزمنة واهمية هذه الادوية في تعزيز صحة كبار السن ومرضى الامراض المزمنة.



وقدم د. فتحي أبو وردة شكره الخاص للسيد توشيا آبيه المثل العام لجايكا في فلسطين ، و السيدة يوكو سانتو ممثلة جايكا، والسيد ساهر يونس مدير مكتب جايكا في غزة على هذه الاستجابة العاجلة لاحتياجات وزارة الصحة لمواجهة نقص الادوية ومحاربة تفشي مرض (كورونا) في غزة.