الصحة بغزة: تسجيل ثلاث حالات وفاة و605 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، أنها أجرت 2800 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، مسجلة ثلاث حالات وفاة، و605 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت الوزارة تعافي 200 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما سجلت حالتي وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 62070 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5232 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 56240 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 598 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 190 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 15921 شخصاً.