الداخلية بغزة تبدأ مساء اليوم إجراءات فرض الاغلاق الليلي عند الساعة التاسعة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تنفيذ فرض الاغلاق الليلي عند الساعة التاسعة، في كافة محافظات قطاع غزة.



وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة: "مساء اليوم يبدأ تطبيق فرض الإغلاق الليل الكلي عند الساعة التاسعة مساء، وسيتم منع المشاة والحركة إغلاق المنشآت، حيث يتأتي ذلك بعد ارتفاع المنحنى الوبائي".



وكانت وزارة الداخلية بقطاع غزة، قد أعلنت في تصريح صحفي سابق، عن مجموعة من الإجراءات الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد في محافظات قطاع غزة.



وأكدت الوزارة، أنه سيتم فرض الاغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساءً اعتبارا من اليوم السبت، ومنع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع.



كما قررت الوزارة، اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات، بالاضافة الى منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات.



وقالت: "سيتم تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث (كورونا) لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين"، مضيفة: "سيتم العمل على زيادة الاجراءات في ضبط الأسواق الشعبية وتحقيق التباعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة".



وأهابت الوزارة، بالمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.