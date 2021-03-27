فتوح يعزي بضحايا حادث تصادم القطارين بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، عن تعازيه الحارة لذوي ضحايا حادث التصادم المؤسف والذي وقع بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج بمصر الشقيقة.



وقال فتوح في بيان له اليوم: " بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، فإننا نعرب عن تعازينا ومواساتنا الحارة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري الشقيق لهذا الحادث الأليم والذي خلف خسائر بالأرواح".



وتقدم فتوح بتعازيه الخاصة لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر الشقيقة وشعبها وأن تنعم بالرخاء ودوام الازدهار.