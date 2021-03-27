واشنطن: انسحاب قواتنا من أفغانستان في مايو صعب

الجيش الأمريكي في أفغانستان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر البيت الأبيض، أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان مطلع أيار/مايو المقبل، أمر يصعب تحقيقه، لكن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قراره النهائي بعد.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقدته المتحدثة باسمه جين ساكي، الجمعة، مشيرة إلى أن بايدن ما زال يدرس أمر الانسحاب، آخذا في الحسبان الفراغ الذي سينجم عن غياب القوات الأمريكية.



وأوضحت أن عدم وجود قوة رادعة في أفغانستان، قد يساعد على إيجاد بيئة مناسبة لنشوء جماعات متطرفة.



وأشارت ساكي إلى ضرورة إخضاع الأمر للتشاور مع الحلفاء، لضمان استقرار المنطقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).