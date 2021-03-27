السودان: الإعلان تفاهم مع الصين لإنتاج لقاح (كورونا) في البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، عن تفاهمات مع الصين لإنتاج لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس (كورونا)، بالبلاد.



جاء ذلك خلال استقباله لأول دفعة من اللقاح الصيني تصل العاصمة الخرطوم، شملت 250 ألف جرعة.



ووفق مقطع مصور نشرته الوزارة بموقعها، قال النجيب: "تفاهمنا وتفاكرنا مع السفير الصيني في صناعة اللقاح بالسودان، وسيكون هذا فتحا عظيما لبلادنا وإفريقيا".



وأضاف: "اللقاح واحد من أسلحتنا ضد فيروس (كورونا) ونحن في حكومة الفترة الانتقالية جادين في حماية شعبنا".



وتابع: "السودان والصين تربطهما علاقات وثيقة جدا ومتميزة وقديمة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



من جانبه، أفاد السفير الصيني لدى الخرطوم، ماشين مين، بأن "هذه الدفعة من اللقاح ستساهم بهزيمة السودان للوباء وتحقيق العودة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي طبيعيا في أسرع وقت ممكن".



فيما قال السفير السوداني لدى بكين، جعفر كرار، أن "السلطات الصينية أبلغته استعدادها لتقديم كميات إضافية من دفعات اللقاح لبلاده"، وفق وكالة السودان للأنباء.