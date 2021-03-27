دولي

بدءاً من الثلاثاء.. إسرائيل تعلن فتح معبر طابا لهذه الفئات فقط

بدءاً من الثلاثاء.. إسرائيل تعلن فتح معبر طابا لهذه الفئات فقط
معبر طابا بين إسرائيل ومصر
رام الله - دنيا الوطن
صادقت حكومة الاحتلال يوم الجمعة، على إعادة فتح معبر طابا الحدودي مع مصر، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك أمام المطعمين والمتعافين من (كورونا). 

ووفقا للقرار سيُسمح للمطعمين أو المتعافين من المرض فقط بالعبور في المنفذ إلى سيناء، وذلك حتى حد 300 شخص يومياً، بسبب تعليمات مكافحة (كورونا).

 يشار إلى أن الآلاف من الإسرائيليين يعبرون سنويا إلى شبه جزيرة سيناء عن طريق معبر طابا البري.

وقالت الوزيرة اوريت فاركاش: إن هذا القرار هو بشرى سارة لمحبي التنزه والاستجمام في سيناء.

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