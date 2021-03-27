البرازيل تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس (كورونا)

سجلت البرازيل يوم الجمعة، حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيلها 3650 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما يشكل حصيلة يومية قياسية للوفيات.





كما تم تسجيل 84245 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البرازيل 12.4 مليون حالة منذ بدء الوباء، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 307 آلاف و112 حالة.



وتحتل البرازيل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين والوفيات.



رام الله - دنيا الوطن