مصر: 36 وفاة و670 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 36 وفاة و670 إصابة جديدة جراء (كوفيد19) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد هو 198681.
أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 36 وفاة و670 إصابة جديدة جراء (كوفيد19) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد هو 198681.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات 11804 حالات.
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