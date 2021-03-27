روحاني: واشنطن تواصل إرهابها الاقتصادي وعقوباتها تعرقل مسار شراء لقاحات (كورونا)

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت: إن واشنطن تواصل إرهابها الاقتصادي.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن "عقوباتها تعرقل مسار شراء لقاحات فيروس (كورونا).



وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، أن واشنطن منفتحة على تخفيف العقوبات قبل لقاء الإيرانيين.



وأضافت الصحيفة، بأن "الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ وحملة الضغط القصوى فشلت"، مشيراً إلى أن "تخفيف العقوبات يجب أن يكون جزءا من عملية تتراجع فيها إيران عن قراراتها النووية".