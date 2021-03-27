شؤون فلسطينية

استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية

استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جامعة غزة، والاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في مقر الاتحاد، فعاليات يوم الثقافة الوطنية، بحضور وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، والأمين العام المساعد للاتحاد العام للكتّاب والادباء الروائي عبدالله تايه، وأعضاء الأمانة العامة الروائي شفيق التلولي وسهام أبو العمرين عميدة كلية التربية بجامعة غزة، والشاعر فايق أبو شاويش وعدد من الكتاب والمثقفين.

حيث انتظمت فعاليات اليوم الثاني ليوم الثقافة الوطنية في مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بندوة خاصة حول القصة القصيرة حيث تحدث الوزير أبو سيف عن أهمية القصة وسبل تطورها موضحاً مدى اهتمام الوزارة بها وبكتابها وحث الكتّاب على الاهتمام بها كجنس أدبي مهم للغاية، فيما تحدث الكاتب محمد نصار عن نشأة القصة ومراحل تطورها، و استعرض الدكتور عبد الرحيم حمدان آليات السرد في القصة ودلالات المكان مسترشداً بنماذج قصصية فلسطينية عدة، حيث أدارت الندوة الكاتبة يسرا الخطيب التي استعرضت التحديات التي تواجه كتابة القصة والتوصيات التي تمخض عنها يوم القصة متمنية العمل على تحقيقها ومن أهمها إفراد جوائز تشجيعية وإطلاق مجلات ونشرات وندوات خاصة.

هذا وأثنى أبو سيف على أداء كافة الشركاء من مؤسسات ثقافية وتعليمية ممن ساهموا في إنجاح فعاليات يوم الثقافة الوطنية، خاصة الدور الذي قامت به كل من جامعة غزة والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، من افتتاح الفعاليات واحتضانها، موجهاً شكره للفنانين الذي رسموا على عدد من الجدران أبيات شعرية وأدبية لعدد من الأدباء والشعراء الفلسطينيين وما قدموه من نماذج فنية راقية.



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