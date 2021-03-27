استمرار فعاليات أيام الثقافة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جامعة غزة، والاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في مقر الاتحاد، فعاليات يوم الثقافة الوطنية، بحضور وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، والأمين العام المساعد للاتحاد العام للكتّاب والادباء الروائي عبدالله تايه، وأعضاء الأمانة العامة الروائي شفيق التلولي وسهام أبو العمرين عميدة كلية التربية بجامعة غزة، والشاعر فايق أبو شاويش وعدد من الكتاب والمثقفين.
حيث انتظمت فعاليات اليوم الثاني ليوم الثقافة الوطنية في مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بندوة خاصة حول القصة القصيرة حيث تحدث الوزير أبو سيف عن أهمية القصة وسبل تطورها موضحاً مدى اهتمام الوزارة بها وبكتابها وحث الكتّاب على الاهتمام بها كجنس أدبي مهم للغاية، فيما تحدث الكاتب محمد نصار عن نشأة القصة ومراحل تطورها، و استعرض الدكتور عبد الرحيم حمدان آليات السرد في القصة ودلالات المكان مسترشداً بنماذج قصصية فلسطينية عدة، حيث أدارت الندوة الكاتبة يسرا الخطيب التي استعرضت التحديات التي تواجه كتابة القصة والتوصيات التي تمخض عنها يوم القصة متمنية العمل على تحقيقها ومن أهمها إفراد جوائز تشجيعية وإطلاق مجلات ونشرات وندوات خاصة.
هذا وأثنى أبو سيف على أداء كافة الشركاء من مؤسسات ثقافية وتعليمية ممن ساهموا في إنجاح فعاليات يوم الثقافة الوطنية، خاصة الدور الذي قامت به كل من جامعة غزة والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، من افتتاح الفعاليات واحتضانها، موجهاً شكره للفنانين الذي رسموا على عدد من الجدران أبيات شعرية وأدبية لعدد من الأدباء والشعراء الفلسطينيين وما قدموه من نماذج فنية راقية.
واصلت وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جامعة غزة، والاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في مقر الاتحاد، فعاليات يوم الثقافة الوطنية، بحضور وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، والأمين العام المساعد للاتحاد العام للكتّاب والادباء الروائي عبدالله تايه، وأعضاء الأمانة العامة الروائي شفيق التلولي وسهام أبو العمرين عميدة كلية التربية بجامعة غزة، والشاعر فايق أبو شاويش وعدد من الكتاب والمثقفين.
حيث انتظمت فعاليات اليوم الثاني ليوم الثقافة الوطنية في مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بندوة خاصة حول القصة القصيرة حيث تحدث الوزير أبو سيف عن أهمية القصة وسبل تطورها موضحاً مدى اهتمام الوزارة بها وبكتابها وحث الكتّاب على الاهتمام بها كجنس أدبي مهم للغاية، فيما تحدث الكاتب محمد نصار عن نشأة القصة ومراحل تطورها، و استعرض الدكتور عبد الرحيم حمدان آليات السرد في القصة ودلالات المكان مسترشداً بنماذج قصصية فلسطينية عدة، حيث أدارت الندوة الكاتبة يسرا الخطيب التي استعرضت التحديات التي تواجه كتابة القصة والتوصيات التي تمخض عنها يوم القصة متمنية العمل على تحقيقها ومن أهمها إفراد جوائز تشجيعية وإطلاق مجلات ونشرات وندوات خاصة.
هذا وأثنى أبو سيف على أداء كافة الشركاء من مؤسسات ثقافية وتعليمية ممن ساهموا في إنجاح فعاليات يوم الثقافة الوطنية، خاصة الدور الذي قامت به كل من جامعة غزة والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، من افتتاح الفعاليات واحتضانها، موجهاً شكره للفنانين الذي رسموا على عدد من الجدران أبيات شعرية وأدبية لعدد من الأدباء والشعراء الفلسطينيين وما قدموه من نماذج فنية راقية.
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