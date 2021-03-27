"المرور" بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

شارع عمر المختار - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت "المرور" بغزة لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً، للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادثي سير، لم ينتج عنهما أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.