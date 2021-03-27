"العربية الفلسطينية": إسرائيل تقوض فرص السلام بفوز نتنياهو بالانتخابات





وأوضح بأن معسكر اليمين المتطرف يرفض مشروع حل الدولتين، و إقامة دولة فلسطينية غير منقوصة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام67.



و دعا عضو اللجنة المركزية، أمين سر ساحة غزة، الى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة اليمين المتطرف ومخططاته الاستيطانية و التهويدية، مشددا على ان "الوحدة الوطنية هي صمام الأمان حفاظا على المشروع الوطني الفلسطيني".



من جهة اخرى، قدمت الجبهة العربية الفلسطينية تعازيها لأهالي ضحاياحادثة سوهاج بمصر العروبة، حيث نعت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية، امين سر ساحة غزة،الضحايا.



رام الله - دنيا الوطنبيّن جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، ان توجه المجتمع الاسرائيلي الى انتخاب معسكر اليمين المتطرف يدلل على رفضه السلام العادل والشامل مع الفلسطينيين، مؤكدا ان هذا يعكس غالبية المجتمع الاسرائيلي على انه مجتمع متطرف، مضيفا: "مجتمع متعطش للدماء".و قال في تصريحات له: "وصول اليمين المتطرف الى سدة الحكم يؤكد رفض الاسرائيليين اتفاقات السلام"، متابعا: "ويضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط".