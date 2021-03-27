إسرائيل: مأزق كبير تفضي إليه الانتخابات واتصالات حثيثة في الحلبة السياسية

وأكد بينت أنه يتعين تخليص إسرائيل من حالة الفوضى لـ "تعود الدولة وتؤدي مهامها بشكل سوي"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتقول (مكان): إن الانتخابات الأخير التي جرت في 23 من آذار/مارس الجاري، أفضت إلى مأزق كبير، فيما تدور اتصالات حثيثة في الحلبة السياسية للخروج من المأزق.



وبدوره تطرق رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس هو الآخر إلى نتائج الانتخابات، حيث قال: إنه سيعمل على تشكيل حكومة "مستقيمة تعنى بالدولة وليس بمحاكمة يواجهها شخص متهم جنائياً".





وأضاف: بأن هناك اتصالات ولقاءات مع كل من ملتزم بتغيير الأوضاع، وأنه ليس لديه مشكلة في التخلي عن مناصب، مؤكداً أنه سيحافظ على الديمقراطية من داخل الحكومة إلى حين يتم فيه استبدالها.





وأعرب رئيس (أزرق أبيض)، عن أمله في أن يكون عيد الفصح الوشيك، يرمز إلى الخروج من دار العبودية السياسية الذي استمر لمدة أطول مما كان ينبغي، وفق تعبيره.



وبدوره دعا رئيس (أمل جديد)، غدعون ساعر هو الآخر نتنياهو إلى اعتزال الحياة السياسية، "إذا كانت دولة إسرائيل أهم من استمرار تشبثه بسدة الحكم".