جنين: الشرطة تنهي 11 حفل زفاف

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، 11 حفلة زفاف، وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة هذه الحفلات في مناطق مختلفة من المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها.