بيت لحم: وفاة طفلة (4 أعوام) والنيابة العامة والشرطة تحققان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة طفلة تبلغ من العمر (4 أعوام) في بيت لحم.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات شرطة بيت لحم عن وصول طفلة الى مستشفى الحسين الحكومي متوفية، وتبلغ من العمر (4 أعوام).



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.