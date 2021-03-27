فيديو: بعد ساعات فاجعة القطارين.. انهيار مبنى في مصر وسقوط قتلى وجرحى
رام الله - دنيا الوطن
انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم السبت، بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب.
انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم السبت، بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب.
وأسفر الحادث عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 25 آخرين، مع استمرار البحث، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
يأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج بصعيد مصر، أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 165 آخرين.
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