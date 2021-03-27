فيديو: بعد ساعات فاجعة القطارين.. انهيار مبنى في مصر وسقوط قتلى وجرحى





يأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج بصعيد مصر، أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 165 آخرين.









وأسفر الحادث عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 25 آخرين، مع استمرار البحث، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.