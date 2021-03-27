أبو مرزوق: خليل الحية سيترأس قائمة حماس لانتخابات "التشريعي"

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إنّ حماس لن تدفع بمرشّح رئاسي، خلال الانتخابات الرئاسية.





وأضاف: بأن قائمتها لانتخابات التشريعي ستكون "حمساويّة" كاملة، يرأسها د. خليل الحيّة، و55% من أعضائها من الضفّة الغربيّة، و45% من قطاع غزّة.





وأعلن أبو مرزوق في تصريحات لموقع (عرب 48)عن تخصيص 26% من المقاعد، على الأقلّ، لمرشحات نساء.





وقدّر أبو مرزوق احتماليّة تأجيل الانتخابات بـ40%، وقال إن الرئيس محمود عباس، قد لا يجري الانتخابات الرئاسيّة في حال شعر أنه مهدّد بالخسارة. ورغم أنّ هناك ضمانات من دول بإجراء الانتخابات الرئاسيّة "إلا أنني لا أستطيع أن أقول إنها مضمونة"، وفق تعبيره.



وأشار إلى أنّ ثلاث دول إقليميّة "كبرى" طالبت الرئيس عباس بتوحيد قوائم حركة فتح، كي لا تخسر الانتخابات، وأنّ الضغط على عباس كان شديدًا بألا تجرى الانتخابات دون توحيد فتح مع القيادي الفصول من الحركة محمد دحلان.





وتابع أبو مرزوق: بعد الانتخابات "ستكون تحالفات لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة للكل الفلسطيني.. الجميع ذاهب إلى إدارة تنفيذيّة واحدة لا يستثنى منها أحد".



وحول العلاقة مع تيار دحلان، ذكر أبو مرزوق، بأنّ حركة حماس تفصل بين دحلان وبين تياره في قطاع غزّة، وأن الحركة تتعامل مع التيار في قطاع غزّة، ولا تتعامل مع دحلان كشخص، وفق تعبيره.



وأضاف أبو مرزوق أنّ الانتخابات كانت مطلبا داخليًا في كافة تفاهمات المصالحة منذ العام 2009، لكنّها ليست مطلبًا إقليميًا، بينما ضغط الأوروبيّون والأميركيون باتجاه الانتخابات، لتجديد كافة الأطر التي قامت عليها السلطة.



رام الله - دنيا الوطن