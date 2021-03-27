الرجوب يتحدث عن قائمة حركة فتح لـ "التشريعي" والرتوش الأخيرة لتشكيلها



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن القائمة ستعبر عن كل مكونات الشعب الفلسطيني، بكل القطاعات الأكاديمية والخاصة ورجال الأعمال والنقابيين، وشخصيات مستقلة، لضمان أن تكون قائمة خركة فتح ضمير شعبنا، وتعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومواجهة التحديات التي لها علاقة بإنهاء الانقسام، وبناء شراكة لتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية.



وقال الرجوب: إنه بالنسبة لمخرجات الحوار، تم الاتفاق على استكمال الحوار على مستوى اللجان المُشكلة من اللجنة المركزية خلال 24 ساعة المقبلة، ويتلو ذلك اجتماع تشاوري يوم الأحد، ومساء الأحد سيتم إقرار القائمة كاملة، برؤية استراتيجية تنسجم مع عقيدة حركة فتح.



وشدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، على أن لقاءً موسعاً سيشارك فيه المجلس الثوري والمجلس الاستشاري وبعض رموز الحركة، سيعقد بعد ذلك، للمصادقة على هذه القائمة.





وتابع: "كلنا سنؤدي قسم فتح والالتزام بمشروعنا وعقيدتنا وأهدافنا، وكلنا بعد الإعلان عن تشكيلها سنصطف من أجل فوز مشروع فتح، وهو مشروع الدولة والتعددية السياسية والديمقراطية ويرتكز عل العقيدة الوطنية الفلسطينية".



وشدد الرجوب على أنه بالنسبة للاجتماعات التشاورية للجان، واجتماع المركزية التشاوري يوم الأحد ظهراً، سيكون بنصاب، وهذه الاجتماعات لا تكون إلا برئاسة الرئيس عباس، وهذا ما سيكون إن شالله يوم الأحد، وتكون المرحلة النهائية في إقرار قائمة هذه الحركة العملاقة.



وأكد بأن يوم الثلاثاء يجب أن نقدم القائمة، لأن يوم الأربعاء خط النهاية لتقديم القوائم، مشدداً على "أننا ذاهبون لوحدنا نحو جبهة وطنية عريضة، ومنفتحون على القطاع الخاص والأكاديميين والمناضلين والسياسيين، لكن هماك ثلاثة عناصر ثابتة، هي الجغراقيا والشباب والمرأة.



رام الله - دنيا الوطنتحدث جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية أمس الجمعة، مشيراً إلى أنه كان هناك نقاش عميق وشامل لآليات تشكيل القائمة الخاصة بحركة فتح.