الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 14-6 17-8 بيت لحم 12-6 14-6 17-8 رام الله والبيرة 11-5 13-5 16-7 طولكرم 15-8 17-8 20-10 نابلس 13-7 15-7 18-9 قلقيلية 15-8 17-8 20-10 جنين 15-8 17-8 20-10 سلفيت 12-6 14-6 17-8 طوباس 16-9 18-9 21-11 روابي 13-7 15-7 18-9 الخليل 11-5 13-6 16-7 غزه 16-9 18-10 19-11 أريحا 22-12 24-12 27-14 خانيونس 16-9 18-10 19-11 الأغوار الشمالية 20-10 22-10 25-15 رفح 17-8 19-9 20-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، كون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية من:1-تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: