شؤون فلسطينية

شعث: القدوة تراجع عن تشكيل قائمة انتخابية والأخير يرد: كلام لا يستحق التعليق

شعث: القدوة تراجع عن تشكيل قائمة انتخابية والأخير يرد: كلام لا يستحق التعليق
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أن ناصر القدوة المفصول من حركة فتح مؤخراً، تراجع عن قراره بتشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات.

وقال شعث في تصريحات لـ"الجديد الفلسطيني": "إن قرار فصل القدوة جاء نتيجة موقفه من تشكيل قائمة خاصة بالانتخابات، وفي حال تراجعه فهناك احتمالات للتصالح معه وان يعود لحركة فتح أم الجماهير، كما كان يقول الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن لدى فتح قانون المحبة".

وأوضح أنه أثناء مرحلة الانتخابات اعتبرت حركة فتح ان يقوم أحد من أبنائها وقادتها بتشكيل قائمة خاصة به، مسألة تستوجب فصله من الحركة، وهذا كان مبرر اتخذته قيادة الحركة بفصل الدكتور ناصر.

وفي السياق، قال شعث: "هناك قرار من الرئيس بإقالة القدوة من دوره في مؤسسة ياسر عرفات"، مضيفا: "لكن كل ذلك ممكن اعادة النظر فيه بعد اجراء الانتخابات".

وأشار مستشار الرئيس عباس، إلى أن الاتصالات والمباحثات لا زالت جارية مع الاسير مروان البرغوثي لعدم الترشح لانتخابات الرئاسة، وقال: " ما زالت المشاورات من محبيه وأصدقائه حتى يبقى جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة".

ولفت إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ناقشت مساء اليوم، القائمة الخاصة بها لخوض الانتخابات، مشيراً إلى أن القائمة ستضم شخصيات وطنية من غير حركة فتح ولكن بنسبة قليلة.

ونفى شعث أن تضم قائمة فتح فصائل فلسطينية أخرى، مؤكداً أنه ليس هناك اتفاق على قوائم مشتركة مع الفصائل.

وبيّن أن الحوار لا زال قائماً مع حركة حماس من أجل انجاح الانتخابات وتطبيق ما تم التوصل عليه في تفاهمات القاهرة الاخيرة.

وختم حديثه: "أرجو أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لعالم جديد لديمقراطية حقيقية تسمح للشعب الفلسطيني ان يختار الفصيل الذي يؤيده وبعد ان يختار الشارع الفلسطيني بالانتخابات القوائم وتخرج الانتخابات بالنسب التي قررتها الجماهير عندئذ يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على أسس محددة".

من جانبه، رفض ناصر القدوة، في تصريحات لـ"الجديد الفلسطيني"، رفض الرد على تصريحات شعث، قائلا: "تصريحات شعث لا تستحق التعليق، وأطلب سؤاله عن مصادره".


 


أخبار ذات صلة

لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

مركزية فتح: تحديد قائمة الحركة الانتخابية الكاملة الأحد المقبل

مركزية فتح: تحديد قائمة الحركة الانتخابية الكاملة الأحد المقبل

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة &#34;التشريعي&#34;

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة "التشريعي"

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة &#34;التشريعي&#34;

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة "التشريعي"

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

مجدلاني: فلسطين ترحب بأي دور سياسي للصين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم حل الدولتين

مجدلاني: فلسطين ترحب بأي دور سياسي للصين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم حل الدولتين

رام الله: الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن (10 سنوات)

رام الله: الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن (10 سنوات)

منوعات

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

عربي

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف

موريتانيا: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

موريتانيا: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الخارجية السودانية: وفد رفيع يزور الإمارات استجابة لوساطتها مع إثيوبيا

الخارجية السودانية: وفد رفيع يزور الإمارات استجابة لوساطتها مع إثيوبيا

وزير النقل المصري يتوعد المتسببين في حادث تصادم القطارين بحساب &#34;عسير&#34;

وزير النقل المصري يتوعد المتسببين في حادث تصادم القطارين بحساب "عسير"