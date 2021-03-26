لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة.



ولفتت في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن هذه التصريحات تعد تصعيدا خطيرا من شأنه الاتجاه بالمنطقة إلى مستويات لا تحمد عقباها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشددت على وجوب إطلاق جهد دولي فاعل لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.



وأضافت أن تصريحات نتنياهو تعبر عن غطرسة فاضحة ومرفوضة، ما يتطلب من الشعوب العربية والإسلامية والغربية الضغط على حكوماتهم لدعم القضية الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته، وأن كافة المواقف الداعمة لدولة الاحتلال تعد ضربة في صميم العدالة وإحقاق الحق، وتهدد جهود المجتمع الدولي السياسية.