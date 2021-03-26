عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بأحر التعازي والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بضحايا حادث التصادم المؤسف بين قطارين في محطة سكك حديد محافظة سوهاج.



وقال د. عياش :"في برقية التعزية: "تلقينا بصدمة وبأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج.



وتقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني لعائلات الضحايا بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، داعيا الله أن يمن الشفاء العاجل للمصابين ر



وعبر عياش عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع جمهورية مصر العربية وشعبها الكريم، "سائلا الله أن يحفظهم ويجنبهم كل مكروه وسوء، وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.



وتصادم ظهر اليوم الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الحادث.



أفادت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بأن عدد ضحايا اصطدام القطارين في سوهاج، 32 قتيلا و165 جريحاً.