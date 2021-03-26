شؤون فلسطينية

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار
رام الله - دنيا الوطن
تقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بأحر التعازي والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بضحايا حادث التصادم المؤسف بين قطارين في محطة سكك حديد محافظة سوهاج.

وقال د. عياش :"في برقية التعزية: "تلقينا بصدمة وبأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج.

وتقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني لعائلات الضحايا بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، داعيا الله أن يمن الشفاء العاجل للمصابين ر

وعبر عياش عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع جمهورية مصر العربية وشعبها الكريم، "سائلا الله أن يحفظهم ويجنبهم كل مكروه وسوء، وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وتصادم ظهر اليوم الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الحادث.

أفادت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بأن عدد ضحايا اصطدام القطارين في سوهاج، 32 قتيلا و165 جريحاً.

أخبار ذات صلة

شعث: القدوة تراجع عن تشكيل قائمة انتخابية والأخير يرد: كلام لا يستحق التعليق

شعث: القدوة تراجع عن تشكيل قائمة انتخابية والأخير يرد: كلام لا يستحق التعليق

لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية

مركزية فتح: تحديد قائمة الحركة الانتخابية الكاملة الأحد المقبل

مركزية فتح: تحديد قائمة الحركة الانتخابية الكاملة الأحد المقبل

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة &#34;التشريعي&#34;

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة "التشريعي"

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

عياش يقدم التعازي للرئيس والشعب المصري بضحايا حادث القطار

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

عصام يوسف: شهر رمضان فرصة لمضاعفة العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة بغزة

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة &#34;التشريعي&#34;

برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة "التشريعي"

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

سلطات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد خالد نوفل

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

مجدلاني: فلسطين ترحب بأي دور سياسي للصين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم حل الدولتين

مجدلاني: فلسطين ترحب بأي دور سياسي للصين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم حل الدولتين

رام الله: الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن (10 سنوات)

رام الله: الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن (10 سنوات)

منوعات

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

عربي

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين إثر هجوم غربي الجوف

موريتانيا: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

موريتانيا: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الخارجية السودانية: وفد رفيع يزور الإمارات استجابة لوساطتها مع إثيوبيا

الخارجية السودانية: وفد رفيع يزور الإمارات استجابة لوساطتها مع إثيوبيا

وزير النقل المصري يتوعد المتسببين في حادث تصادم القطارين بحساب &#34;عسير&#34;

وزير النقل المصري يتوعد المتسببين في حادث تصادم القطارين بحساب "عسير"