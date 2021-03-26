دولي

شاهد: مصرع خمسة أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

شاهد: مصرع خمسة أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قتل 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في إعصار ضرب ولاية ألاباما، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد. 

ودعت حاكمة الولاية كاي آيفي "كل الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للدمار الذي خلفته الأعاصير والعواصف التي ضربت الولاية، وقد ظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضررة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة كانوا في مبنى خشبي، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقل، بحسب ما أعلن بات براون الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون.


 


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