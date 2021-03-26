ماذا علق أمير قطر على حادث القطارين بمصر؟

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رام الله - دنيا الوطن

علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حادث القطارين في محافظة سوهاج المصرية.



ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس العراق برهم صالح برقيات تعزية إلى الرئيس المصري عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم.