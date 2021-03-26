الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 97 وفاة و6444 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6374 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات إلى 577,734 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الجمعة، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).