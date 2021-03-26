حماس: نشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث القطار في سوهاج

حادث القطارين في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الحمعة، إنها "تشاطر الشعب المصري الشقيق حزنه على ضحايا حادث القطار الذي وقع في محافظة سوهاج".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): "خالص التعازي لأسر الضحايا ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".



وأعرب قاسم عن أمنيته الشفاء العاجل للمصابين، وأن "يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق".