برئاسة الرئيس عباس.. بدء اجتماع مركزية فتح لمناقشة تشكيل قائمة "التشريعي"





رام الله - دنيا الوطنيترأس الرئيس محمود عباس في هذه الأثناء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.ويناقش الاجتماع تحضيرات طرح قائمة حركة فتح، لخوض الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في شهر أيار/مايو المقبل.