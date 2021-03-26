مسؤول أمريكي: الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ











رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن منفتحة على تخفيف العقوبات قبل لقاء الإيرانيين.وأضافت الصحيفة، بأن "الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ وحملة الضغط القصوى فشلت"، مشيراً إلى أن "تخفيف العقوبات يجب أن يكون جزءا من عملية تتراجع فيها إيران عن قراراتها النووية"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).